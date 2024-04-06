Илья Беспалов проинспектировал состояние общественных пространств Тулы после зимы

Фото Алексея Пирязева.

Глава администрации города проверил, как тульские скверы пережили холодное время года и насколько они готовы к весне.

По поручению главы администрации города Тулы Ильи Беспалова в Туле проходит месячник чистоты. Сегодня, 6 апреля, состоялся первый в этом году общегородской субботник, в котором приняли участие свыше 10 200 человек.

Уборка прошла во всех территориальных округах. Участники субботника приводили в порядок газоны, подметали тротуары, парковочные карманы, собирали летучий мусор, ветки, прошлогоднюю листву, удаляли поросль, красили опоры освещения, детское игровое оборудование, ограждение безопасности.

Общая площадь приведенной в порядок территории составила свыше 552 тыс. квадратных метров. В ходе субботника было вывезено 964 кубометра мусора, ветвей и смета, ликвидировано 4 стихийных свалки, убрана 101 контейнерная площадка.

Работы проводились на магистральных и второстепенных улицах города, а также в общественных пространствах.

Глава городской администрации Илья Беспалов в рамках субботника проинспектировал состояние тульских скверов, благоустроенных по нацпроектам «Жилье и городская среда» и «Туризм и индустрия гостеприимства».

Он посетил Мятный сквер, новое пространство в Учётном переулке, Молодежный бульвар в Заречье. И дал ряд поручений.

Директор Городской службы единого заказчика Андрей Нагайцев рассказал, что ежегодно после зимы специалисты проверяют состояние общественных пространств. Комиссионные обследования показывают какие виды работ необходимо выполнить для поддержания скверов в нормативном состоянии.

Так, в Мятном сквере и в Учетном переулке планируется привести в порядок газоны, бордюрные камни, плиточное покрытие. Все работы выполнит подрядная организация в рамках гарантийных обязательств. До 1 мая на объектах установят видеонаблюдение.

По просьбам жителей в Мятном сквере оборудуют пункт полиции.

В Молодежном бульваре также проведут небольшой перечень работ по гарантии: отремонтируют лестничные марши, подпорную стенку.

К слову, сквер в Молодежном бульваре полюбился горожанам: в любую погоду здесь много людей: пожилых и молодежи, молодых мам с колясками, и конечно, детей всех возрастов.

Светлана Тарасова, председатель ТОС «Заречье-6»:

— Мы очень рады, что у нас теперь есть такой бульвар! Всем приятно по нему ходить, отдыхать здесь. Особенно радует глаз, когда здесь играют наши дети. И родителям есть куда пойти погулять с детишками. Сквер реконструировали в прошлом году, он перезимовал впервые. Конечно, из-за погоды появились недочеты. Но приятно, что глава администрации города держит ситуацию на контроле. Так что наш сквер обязательно приведут в порядок после зимы.

Илья Беспалов поручил профильным управлениям провести все необходимые работы в кратчайшие сроки и держать на особом контроле санитарное состояние скверов.

— В Туле каждый год появляются новые общественные пространства, благоустраивают уже существующие. Важно в них поддерживать порядок, чистоту, чтобы тулякам и гостям города было здесь приятно и комфортно проводить время. Сегодня мы проводили работы по уборке общественных пространств в ходе первого общегородского субботника. С наступлением тепла специалисты администрации также обследуют объекты, смотрят, как они перезимовали, выявляют возникшие недостатки для их дальнейшего устранения. В общем мы делаем все, чтобы город стал чище и красивее, — подчеркнул глава администрации.