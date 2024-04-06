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В Туле открылась выставка православного искусства «Парусия»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открылась выставка православного искусства «Парусия»

Масштабная экспозиция в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля объединяет православное искусство во всём его многообразии.

Иконопись, графика, живопись, дизайн, архитектурные проекты, скульптура, мозаика… Выставка включает порядка 500 работ. Их авторы — более 100 мастеров из нескольких регионов России и Беларуси. Это как начинающие, так и и профессиональные художники, архитекторы, дизайнеры, скульпторы, мастера декоративно-прикладного искусства.

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Гостей приветствовала заместитель председателя Правительства Тульской области Ольга Гремякова:

— Губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание духовно-нравственному воспитанию молодежи. Православное искусство — важнейшая часть русской культуры и достояние народа. Приглашаю туляков прийти на выставку всей семьей!

Организатор экспозиции, член правления тульского отделения Союза художников России, художник-реставратор Тульского музейного объединения Владимир Снытин:

— Выставке предшествовала долгая подготовка и тщательный отбор предметов. Задача «Парусии» — показать мастерство представленных здесь авторов. Которые сумели так искусно передать в своих работах духовную сторону жизни.

Здесь также экспонируются предметы из коллекции Тульского музейного объединения, музея-заповедника «Куликово поле» и Епархиального культурно-просветительского центра «Фавор».

Из фондов Тульского музейного объединения представлены более 30-ти предметов: иконы, скульптура, церковная утварь и облачение. Так, в одной из витрин находится саккос 1736 года — верхнее архиерейское богослужебное облачение. Также можно рассмотреть фелонь, епитрахель и стихарь XIX века. 

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Интересен крест XIX века, принадлежавший архимандриту Макарию Сушкину — представителю тульского купеческого рода Сушкиных, настоятелю русского монастыря на Афоне.

Выставка станет пространством, где в ближайший месяц пройдут выступления творческих коллективов, спектакли, лекции, доклады, конференции, мастер-классы, показы фильмов.

Выставка будет работать до 6 мая. Вход свободный. 0+


 

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