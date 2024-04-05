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В Туле родители школьников тратят на репетиторов по 5000 рублей в неделю
Фото Дмитрия Дзюбина

В Туле родители школьников тратят на репетиторов по 5000 рублей в неделю

В такую сумму обходятся занятия со старшеклассниками, с учениками средних классов всё немного проще.

Половина родителей старшеклассников в Туле оплачивают услуги репетиторов. Для учеников средней школы репетиторов нанимают три из 10 родителей. По статистике, эти цифры составляют 28% родителей школьников 7—8-х классов, 48% родителей девятиклассников и 49% родителей обучающихся 10—11-х классов. Об этом сообщает портал SuperJob.

Учащимся средней школы чаще всего нанимают репетиторов по английскому языку, алгебре и геометрии, русскому языку, физике и химии. В неделю эти занятия обходятся в 3000 рублей.

Старшеклассники занимаются экзаменационными предметами: алгеброй, геометрией и русским языком. В топ-5 самых востребованных дисциплин также входят английский, физика и химия.

За неделю занятий с репетитором родители девятиклассников тратят в среднем 3500 рублей, а учеников 10-х и 11-х классов — 4700 рублей.

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сегодня, в 10:44 0
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