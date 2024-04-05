  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские медики добираются до жителей затопленных сёл на вертолете - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские медики добираются до жителей затопленных сёл на вертолете
Фото Алексея Пирязева.

Тульские медики добираются до жителей затопленных сёл на вертолете

Недавно такой случай произошел в Одоевском районе. Медпомощь потребовалась 71-летнему мужчине.

В Тульской области медикам приходится добираться до пациентов затопленных в результате паводка населенных пунктов на вертолете санавиации. О таком случае рассказали в Центре медицины катастроф.

Так, недавно в Одоевском районе 71-летнему мужчине с хроническим заболеванием легких потребовалась медицинская помощь. Из-за затопленного моста бригаде скорой добраться до населенного пункта не удалось. Тогда было принято решение использовать вертолет.

Авиамедицинская бригада прибыла на место вызова через 15 минут. Пациенту была оказана необходимая помощь. От предложенной эвакуации в стационар мужчина отказался.

— Благодаря разработанному порядку действий жители региона могут быть уверены в том, что получат всю необходимую медицинскую помощь своевременно, — прокомментировал главный врач Центра медицины катастроф Сергей Мухин.

Сюжет: Паводок в Тульской области - 2024
За сутки уровень воды в реке Воронке снизился почти на метр
Жизнь Тулы и области
За сутки уровень воды в реке Воронке снизился почти на метр
сегодня, в 10:03, 0 294 0
В Туле пройден пик половодья
Жизнь Тулы и области
В Туле пройден пик половодья
вчера, в 15:51, 14 1668 0
Переправа для кота Коленьки: в Туле паводок подобрался к домам жителей Тупика Реки Воронки
Жизнь Тулы и области
Переправа для кота Коленьки: в Туле паводок подобрался к домам жителей Тупика Реки Воронки
3 апреля, в 18:24, 27 8942 6
Вышедшая из берегов Упа полностью скрыла набережную в Туле: фоторепортаж
Жизнь Тулы и области
Вышедшая из берегов Упа полностью скрыла набережную в Туле: фоторепортаж
3 апреля, в 18:00, 12 36501 2

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 10:55 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
медикипаводоксанавиация
В Центральном парке пройдут бесплатные мастер-классы по северной ходьбе
В Центральном парке пройдут бесплатные мастер-классы по северной ходьбе
В Туле родители школьников тратят на репетиторов по 5000 рублей в неделю
В Туле родители школьников тратят на репетиторов по 5000 рублей в неделю
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.