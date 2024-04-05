Тульские медики добираются до жителей затопленных сёл на вертолете

Фото Алексея Пирязева.

Недавно такой случай произошел в Одоевском районе. Медпомощь потребовалась 71-летнему мужчине.

В Тульской области медикам приходится добираться до пациентов затопленных в результате паводка населенных пунктов на вертолете санавиации. О таком случае рассказали в Центре медицины катастроф.

Так, недавно в Одоевском районе 71-летнему мужчине с хроническим заболеванием легких потребовалась медицинская помощь. Из-за затопленного моста бригаде скорой добраться до населенного пункта не удалось. Тогда было принято решение использовать вертолет.

Авиамедицинская бригада прибыла на место вызова через 15 минут. Пациенту была оказана необходимая помощь. От предложенной эвакуации в стационар мужчина отказался.

— Благодаря разработанному порядку действий жители региона могут быть уверены в том, что получат всю необходимую медицинскую помощь своевременно, — прокомментировал главный врач Центра медицины катастроф Сергей Мухин.