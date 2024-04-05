Тульские полицейские почтили память коллег, погибших год назад в Ингушетии

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Капитан Максим Алехин и сержант Максим Родионов попали в засаду террористов и погибли в неравном бою.

В УМВД России по Тульской области прошло мероприятие, посвящённое памяти капитана полиции Максима Алехина и сержанта Максима Родионова. Год назад, в ночь с 5 на 6 апреля 2023 года, они, находясь в служебной командировке в Ингушетии, попали в засаду и погибли в неравном бою.

В ту ночь силовики проводили адресную проверку – поступила информация, что в одном из домов могут скрываться террористы. Когда полицейские зашли во двор, бандиты открыли шквальный огонь сразу с нескольких точек. Засада была подготовлена заранее, преступники имели при себе большой боекомплект, применяли гранаты и гранатомёты.

Максим Алехин получил тяжелое ранение, но вместе с Максимом Родионовым продолжил вести прицельный огонь, прикрывая отход товарищей. Тульские полицейские спасли коллег ценой собственных жизней. Посмертно они были награждены орденами Мужества.

В годовщину их гибели на здании отдела полиции «Ленинский», где работал Максим Алехин, появилась мемориальная доска. Её открыли бабушка героя и начальник тульского УМВД Андрей Даценко. Затем состоялась траурная панихида и возложение цветов.

Андрей Даценко подчеркнул, что трагедия, случившаяся год назад – невосполнимая потеря не только для семей погибших, но и для всей тульской полиции:

– Имена героев, которые отдали жизни во имя мира, закона и правопорядка, останутся навеки в сердце каждого сотрудника органов внутренних дел.

Памятные мероприятия прошли в этот день и в Чеченской Республике, на территории пункта временной дислокации сводного отряда тульской полиции. Память Максима Алехина и Максима Родионова почтили руководители временной оперативной группировки МВД России в Чеченской Республике, представители духовенства и местные жители. На базе сводного отряда тоже установлена мемориальная доска в память о погибших туляках.