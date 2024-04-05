6 апреля в Туле стартует общегородской субботник

Фото администрации Тулы.

В рамках месячника чистоты в ближайшие выходные в областной столице пройдет первый в этом году субботник.

Администрация приглашает туляков присоединиться к уборке города. Запланирован сбор случайного мусора, уборка веток, опиловка деревьев и кустарников, подметание тротуаров и уборка газонов.

— Если жители многоквартирных домов намерены провести субботник во дворе, нужно обратиться за инвентарем в управляющую компанию, сообщить о проведении субботника и необходимости вывезти мусор в главное управление своего территориального округа, — отметили в пресс-службе городской администрации.

Информацию по вопросам получения инвентаря и уборки общественных мест также можно уточнить в главных управлениях по территориальным округам по тел.:

Привокзальный округ — 22-44-24;

Советский округ — 30-17-11;

Центральный округ — 31-28-47;

Пролетарский округ — 41-36-36;

Зареченский округ — 47-32-94.