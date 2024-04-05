6 апреля в Туле стартует общегородской субботник

Администрация приглашает туляков присоединиться к уборке города. Запланирован сбор случайного мусора, уборка веток, опиловка деревьев и кустарников, подметание тротуаров и уборка газонов.
— Если жители многоквартирных домов намерены провести субботник во дворе, нужно обратиться за инвентарем в управляющую компанию, сообщить о проведении субботника и необходимости вывезти мусор в главное управление своего территориального округа, — отметили в пресс-службе городской администрации.
Информацию по вопросам получения инвентаря и уборки общественных мест также можно уточнить в главных управлениях по территориальным округам по тел.:
- Привокзальный округ — 22-44-24;
- Советский округ — 30-17-11;
- Центральный округ — 31-28-47;
- Пролетарский округ — 41-36-36;
- Зареченский округ — 47-32-94.
Начало субботника в 9.00.