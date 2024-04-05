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6 апреля в Туле стартует общегородской субботник
Фото администрации Тулы.

6 апреля в Туле стартует общегородской субботник

В рамках месячника чистоты в ближайшие выходные в областной столице пройдет первый в этом году субботник.

Администрация приглашает туляков присоединиться к уборке города. Запланирован сбор случайного мусора, уборка веток, опиловка деревьев и кустарников, подметание тротуаров и уборка газонов. 

— Если жители многоквартирных домов намерены провести субботник во дворе, нужно обратиться за инвентарем в управляющую компанию, сообщить о проведении субботника и необходимости вывезти мусор в главное управление своего территориального округа, — отметили в пресс-службе городской администрации. 

Информацию по вопросам получения инвентаря и уборки общественных мест также можно уточнить в главных управлениях по территориальным округам по тел.: 

  • Привокзальный округ — 22-44-24;
  • Советский округ — 30-17-11;
  • Центральный округ — 31-28-47;
  • Пролетарский округ — 41-36-36;
  • Зареченский округ — 47-32-94.

Начало субботника в 9.00.

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