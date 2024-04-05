«Тулица» проиграла «Динамо-Метар» 

Фото Дмитрия Дзюбина.

Волейбольная «Тулица» начала борьбу за 5-8-е места в полуфинале Суперлиги. Соперницами наших спортсменок стали волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар».

В первом матче на выезде тулячки проиграли. Счет 3:0 (25:21, 25:20, 25:22) в пользу соперниц.

— Не получилась, прежде всего, наша атака, — прокомментировал итоги матча главный тренер «Тулицы» Андрей Подкопаев.

5 апреля в Челябинске пройдет ответный матч, затем 8 и 9 апреля команды сыграют в Туле. Серия будет идти до трёх побед, поэтому в случае ничейного счёта после 4 матчей тулячки вновь отправятся на выезд, на решающую игру.