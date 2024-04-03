В Туле усилится ветер до 19 м/с

Фото Алексея Пирязева.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа в регионе ожидается усиление ветра южной четверти порывами 14-19 м/с. Непогода может сохраниться до вечера.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При порывистом ветре:

машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.