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В Туле усилится ветер до 19 м/с
Фото Алексея Пирязева.

В Туле усилится ветер до 19 м/с

МЧС объявило метеопредупреждение.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа в регионе ожидается усиление ветра южной четверти порывами 14-19 м/с. Непогода может сохраниться до вечера.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При порывистом ветре:

  • машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.

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