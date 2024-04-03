Переправа для кота Коленьки: в Туле паводок подобрался к домам жителей Тупика Реки Воронки

Жители к паводку относятся спокойно – он вполне ожидаем. Резиновые сапоги помогают добраться до дома сухими. А котов приходится доставлять до дома на ручках.

Болотные сапоги и вейдерсы для рыбалки есть даже у тех жителей улицы Тупик Реки Воронки, которые с удочкой на «вы». Появились они в их домах в 2012 году — тогда паводок прорвал плотину и впервые за много лет затопил участки. И вот спустя 12 лет они вновь пригодились.

— Подтапливать участки начало в воскресенье. Тогда воды было еще не так много, в понедельник уже стало гораздо больше. Ну а дальше — по нарастающей. Сегодня, правда, вода немного спала, буквально на пару сантиметров, — рассказывает местная жительница Юлия Алтунина, стоя почти по пояс в воде.

Река в этом месте при обычном уровне воды огибает участки скромной лентой, но с началом паводка вышла из берегов и залила три дачных участка.

— У нас в доме сухо, и вряд ли вода поднимется так высоко, что дойдет сюда. А вот соседний дом, скорее всего, подтопило. Его владельцы используют как дачу, на прошлой неделе приезжали и заранее подняли мебель, какую было возможно, — говорит Юлия. — Нам и соседям с другой стороны администрация предлагала эвакуироваться, но мы отказались. Дома сухо, а вода у порога — это не страшно. Есть же сапоги!

К паводку жители подтопленных домов относятся спокойно — никто в этом не виноват. Отмечают, что ЕДДС и администрация города с ними на связи: регулярно уточняют ситуацию, предлагают помощь. Но жители пока благодарно отказываются: ничего критичного не происходит.

— Да, конечно, когда вода сойдет, работы будет много: и грядки в порядок привести, и мусор собрать — его река натащила на огород много. Конечно, в такой ситуации ничего веселого нет, но и страшного не много. Будем надеяться, что погода будет благосклонна к нам и вода быстро сойдет.

От паводка больше всех страдает питомец Юлии — черный кот Коленька. Он привык к вольному выгулу. И теперь ему требуется переправщик с берега к порогу: вода полностью окружает дом, нет ни одного сухого места. А вплавь — не по-котовски как-то. Приходится ждать хозяйку, чтобы она на ручках принесла домой.

А вот уточке с селезнем — раздолье: плавают неспешно прямо перед домом. В летний сезон у них на Воронке стоит пара домиков, но сейчас жилье для проживания непригодно.

Пернатые находят в этом плюсы и с удовольствием принимают угощение от Юлии.