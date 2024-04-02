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В Тулу прибыло более 500 жителей Белгородской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тулу прибыло более 500 жителей Белгородской области

Семьи заселили в гостиницы.

1 апреля в Тулу приехало почти 550 жителей Белгородской области. Преимущественно это школьники. Их прибыло более 440 человек, в их числе 35 юных футболистов.

Ребят разместили в детских оздоровительных лагерях, а спортсменов — в новой гостинице рядом с Центром подготовки юных футболистов «Арсенал», где ребята будут тренироваться.

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Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков встретил ребят, проконтролировал размещение, побеседовал с сопровождающими их лицами. 

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— Ребята приехали на три недели. Для них организована насыщенная культурно-развлекательная программа, обеспечены условия для дистанционного обучения. Мы постарались, чтобы юным гостям у нас было комфортно и интересно, — сказал Дмитрий Марков.

В ближайшие дни ребята посетят Тульский кремль, Ясную Поляну, а также цирк, кондитерскую фабрику, ремесленный двор «Добродей» и др. Всем детям вручили путеводители по Тульской области. 

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Приехавшие семьи белгородцев встретила министр труда и социальной защиты Татьяна Абросимова. Их заселили в гостиницы Тулы и других городов нашего региона. 

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Напомним, ранее губернатор Алексей Дюмин дал поручение принять жителей Белгородской области. 

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