В Тулу прибыло более 500 жителей Белгородской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

1 апреля в Тулу приехало почти 550 жителей Белгородской области. Преимущественно это школьники. Их прибыло более 440 человек, в их числе 35 юных футболистов.

Ребят разместили в детских оздоровительных лагерях, а спортсменов — в новой гостинице рядом с Центром подготовки юных футболистов «Арсенал», где ребята будут тренироваться.

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков встретил ребят, проконтролировал размещение, побеседовал с сопровождающими их лицами.

— Ребята приехали на три недели. Для них организована насыщенная культурно-развлекательная программа, обеспечены условия для дистанционного обучения. Мы постарались, чтобы юным гостям у нас было комфортно и интересно, — сказал Дмитрий Марков.

В ближайшие дни ребята посетят Тульский кремль, Ясную Поляну, а также цирк, кондитерскую фабрику, ремесленный двор «Добродей» и др. Всем детям вручили путеводители по Тульской области.

Приехавшие семьи белгородцев встретила министр труда и социальной защиты Татьяна Абросимова. Их заселили в гостиницы Тулы и других городов нашего региона.

Напомним, ранее губернатор Алексей Дюмин дал поручение принять жителей Белгородской области.