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Несчастный случай на реке: в Тульской области погиб врач-онколог

Несчастный случай на реке: в Тульской области погиб врач-онколог

Делом занялся Следственный комитет.

Суворовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего водителя болотохода. Ему вменяют ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

30 марта мужчина, управляя болотоходом, пересекал вброд реку Сырая Ватца в Одоевском районе. Помимо него в кабине находились еще два пассажира. Водитель потерял управление, болотоход сбило течением, автомобиль погрузился под воду. Один из пассажиров не выжил.

По нашей информации,
погибший — врач-онколог из Тулы Сергей Субботин.

Он работал в Областном онкологическом диспансере. 5 мая ему исполнилось бы 38 лет. 

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— Следователями территориального следственного отдела проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.

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Люди
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Место
Сырая ВатцаОдоевский районТула
 

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