Тульская область готова принять 1560 жителей Белгорода

На оперативном совещании в здании правительства первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев доложил Алексею Дюмину, что наш регион готов принять в общей сложности 1560 жителей Белгорода. Из них 600 детей.

— Мы все данные передали белгородской стороне. Все места потенциального размещения определены и зарезервированы. Первые люди из Белгородской области приедут к нам уже на текущей неделе, — сказал Дмитрий Миляев.

550 детей разместят в круглогодичных детских оздоровительных лагерях («Новая волна», «Березка», «Синтетик»). В парк-отель «Шахтер» будут направлены 50 детей с ментальными расстройствами, а также 50 сопровождающих. 60 юных спортсменов поселят в новой гостинице рядом с Центром подготовки юных футболистов, где ребята будут тренироваться.

900 взрослых, в том числе с детьми, будут заселены в гостиницы, а также в действующие пункты временного размещения.

Для взрослых и детей будут организованы медицинские осмотры, психологическая диагностика, реабилитационные занятия.

Также по поручению губернатора 25 марта в Белгородскую область направлен гуманитарный груз весом более 90 тонн. В него вошли продукты питания и средства личной гигиены. Алексей Дюмин поблагодарил аграриев и представителей бизнес-сообщества, которые присоединились к сбору гуманитарной помощи.