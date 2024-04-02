Россиян будут штрафовать за недопуск газовщиков в дома

Фото Сергея Старикова.

За недопуск газовщиков в дома могут составить протокол, в том числе до 500 тыс. рублей для юрлиц. Госдума одобрила изменения в статью 9.23 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), объясняя поправки тем, что «существующие санкции в должной мере на сегодняшний день не работают».

Как отметили в «РИА Новости», согласно законопроекту, штраф за недопуск газовщиков для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов для проведения их обслуживания нужно увеличить до 5-10 тыс. руб. (сейчас 1-2 тыс. руб.). Для должностных лиц санкция, согласно законопроекту, составит до 100 тыс. руб., для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

За уклонение от договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования физлиц предложили штрафовать от 5-10 тыс. рублей, должностных лиц — 25-100 тыс. рублей, а юридических лиц 200-500 тыс. рублей. Такие же штрафы предлагается ввести за непредставление специализированной организации информации об изменении состава внутриквартирного газового оборудования.

Член комитета ГД по ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что депутаты также одобрили поправку, устанавливающую ответственность за выполнение работ лицами или организациями, не имеющими соответствующих аттестаций, лицензий и другой разрешительной документации. Законопроектом предусматриваются штрафы для должностных лиц от 50 тыс. до 100 тыс. руб. и от 100 тыс. до 500 тыс. руб. за выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования либо работ по диагностированию газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, организацией, не отвечающей требованиям законодательства о газоснабжении.