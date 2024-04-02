  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тула потратит 15 млн рублей на актуализацию схемы теплоснабжения - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тула потратит 15 млн рублей на актуализацию схемы теплоснабжения

Тула потратит 15 млн рублей на актуализацию схемы теплоснабжения

Проведенная подрядчиком работа уточнит показатели работы сетей теплоснабжения, а также составит перспективный план их развития.

Администрация Тулы объявила конкурс среди подрядчиков, способных актуализировать схему теплоснабжения города. На эти цели из бюджета будет выделено 15 млн рублей:

  • 5 250 000 рублей — на развитие и актуализацию муниципальной информационной системы «Электронная модель систем теплоснабжения». Эту часть работы необходимо выполнить до 1 июля 2024 года;
  • 9 750 000 рублей — на актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования город Тула до 2038 года. Работа должна завершиться не позднее 18 ноября 2024 года.

В документах отмечается, что актуализация схемы теплоснабжения нужна для формирования всех показателей схемы теплоснабжения в части существующего и перспективного положения в сфере теплоснабжения, а также базовых и плановых (на каждый год прогнозируемого периода) значений целевых показателей развития системы теплоснабжения.

Кроме того, будет актуализирован прогноз перспективной застройки, проведен мониторинг и расчет тарифных последствий и границ зон единой теплоснабжающей организации.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 08:20 −1
Другие статьи по темам
Событие
теплоснабжение
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский филиал ООО «МСК-НТ» о правильной утилизации автомобильных покрышек
Тульский филиал ООО «МСК-НТ» о правильной утилизации автомобильных покрышек
В Туле обновляют остановочные павильоны
В Туле обновляют остановочные павильоны
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.