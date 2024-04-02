Тула потратит 15 млн рублей на актуализацию схемы теплоснабжения

Проведенная подрядчиком работа уточнит показатели работы сетей теплоснабжения, а также составит перспективный план их развития.

Администрация Тулы объявила конкурс среди подрядчиков, способных актуализировать схему теплоснабжения города. На эти цели из бюджета будет выделено 15 млн рублей:

5 250 000 рублей — на развитие и актуализацию муниципальной информационной системы «Электронная модель систем теплоснабжения». Эту часть работы необходимо выполнить до 1 июля 2024 года;

9 750 000 рублей — на актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования город Тула до 2038 года. Работа должна завершиться не позднее 18 ноября 2024 года.

В документах отмечается, что актуализация схемы теплоснабжения нужна для формирования всех показателей схемы теплоснабжения в части существующего и перспективного положения в сфере теплоснабжения, а также базовых и плановых (на каждый год прогнозируемого периода) значений целевых показателей развития системы теплоснабжения.

Кроме того, будет актуализирован прогноз перспективной застройки, проведен мониторинг и расчет тарифных последствий и границ зон единой теплоснабжающей организации.