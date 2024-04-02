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В Туле обновляют остановочные павильоны
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле обновляют остановочные павильоны

Глава городской администрации Илья Беспалов поручил привести город в порядок после зимы.

Сотрудники городского управления по транспорту и дорожному хозяйству и МКП «Тулгорэлектротранс» организовали работы по покраске остановочных павильонов — так, на Московском шоссе уже привели в порядок 7 остановок.

Работы продолжаются на ул. Октябрьской. До конца месяца в Туле должны обновить около 100 остановок. Работа ведётся круглый год: павильоны моют, чистят от рекламных объявлений и граффити, при необходимости меняют урны и ремонтируют лавочки.

С начала этого года работы проведены на 189 остановочных павильонах в разных районах областной столицы.

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