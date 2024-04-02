Илья Беспалов о паводке: «Службы города готовы к любому развитию событий»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В д. Бушово и Гнездино в результате паводка оказалась подтоплена подъездная дорога к низководному мосту, который соединяет населенные пункты с основой дорогой.

Начальник Центра гражданской защиты и спасательных работ Николай Безруков доложил Илье Беспалову, что на месте в круглосуточном режиме дежурят городские спасатели, организован пункт переправы. При необходимости людей перевозят с помощью плавательных средств.

— Спасатели нам хорошо помогают, оперативно. Вчера семье с ребенком понадобилась помощь, их быстро переправили, — подтвердил староста д. Бушово и Гнездино Владимир Малаушкин.

Николай Безруков отметил, что в этом году погодные условия складываются не совсем благоприятные для паводковой обстановки. Резкое потепление выше 20 градусов тепла днем и плюсовые температуры в ночное время суток способствуют быстрому таянию снега.

В итоге на данный момент с начала наблюдения за паводком уровень воды в р. Упе поднялся на 4,7 м,

в р. Воронке — на 1,75 м.

Илья Беспалов также проверил состояние подъезда к д. Демидовке. Участок дороги, ведущий к населенному пункту, оказался подтоплен, но перекрывать его не стали. Подъем воды не критичный, легковой транспорт проезжает. Городские спасатели ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

— Ситуация находится на контроле администрации. Хотя паводок — это стихия, мы не можем заранее знать, на сколько поднимутся реки в городе, но мы готовы к любому сценарию. У нас определены места возможного подтопления, проработан план действий, создан запас материалов. Как только вода начинает затапливать мосты или дороги, мы начинаем реагировать. На таких участках работает Центр гражданской защиты и спасательных работ. Они оснащены необходимым транспортом, плавсредствами и обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов, — подчеркнул Илья Беспалов.

На данный момент подтопленными остаются 4 низководных моста в д. Нижние Присады, Берники, Мерлиновке, Прилепские Выселки. Во всех случаях транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено. Кроме того, частично подтоплен дом № 17 и подошла вода к дому № 15 по ул. Тупик Реки Воронки. При этом дом № 17 на данный момент не жилой. Также частично подтоплено 15 приусадебных участков. Во всех случаях ведется постоянный мониторинг ситуации и организована необходимая работа городских спасателей.

Также из-за разлива р. Упы временно ограничено движение транспортных средств на участке дороги на ул. Набережная Дрейера под Зареченским мостом.

По итогам выезда глава администрации Илья Беспалов дал ряд поручений, в том числе продолжить постоянный мониторинг паводковой ситуации, продолжить работу лодочных переправ до тех пор, пока не будет восстановлено транспортное сообщение с населенными пунктами. После окончания паводка — приступить к работам по ликвидации последствий, уборке мусора.