На трассе М-2 в Тульской области увеличили максимальную разрешенную скорость

Фото Алексея Пирязева.

С 1 апреля на участке автодороги М-2 «Крым» км 108 — км 177 в Заокском районе и Большой Туле скоростной режим для всех видов транспортных средств увеличен до 110 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

Изменения также коснулись участков км 170+300 — км 217+300, км 170+300 — км 181+800, км 208+000 — км 217+300, км 28+720 — км 37+700, км 41+460 — км 46+880.

Скорость движения здесь увеличена до 90 км/ч, а в границах населенных пунктов — до 60 км/ч.

На автодороге будут установлены соответствующие знаки. Выполнение работ согласовано с УГИБДД по Тульской области.