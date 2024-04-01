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Туляков приглашают поучаствовать в конкурсе красоты «Мисс и Мистер педагогический отряд»

Туляков приглашают поучаствовать в конкурсе красоты «Мисс и Мистер педагогический отряд»

Прием заявок продлится до 5 апреля.

В областной столице пройдет конкурс красоты и таланта «Мисс и Мистер педагогический отряд города Тулы-2024». 

— Хотите представить родной педагогический, комиссарский или юниор-педагогический отряд на городском конкурсе? Ждёте момента, чтобы воплотить детскую мечту и стать на миг прекрасной принцессой и отважным принцем? Чувствуете силы пройти этот путь вместе со своим напарником и нами от начала до конца и получить заветные звания Мисс и Мистер педагогический отряд города Тулы? Используйте свой шанс, — говорят организаторы. 

Заявки на участие принимаются до 5 апреля по ссылке. Подробности конкурса ищите в группе молодежного центра «Родина» «ВКонтакте».

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