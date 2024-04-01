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Двое мужчин избили водителя на улице Октябрьской: их привлекли к ответственности 

Двое мужчин избили водителя на улице Октябрьской: их привлекли к ответственности 

И поставили на воинский учёт.

В Туле двое уроженцев Армении привлечены к ответственности по статьям «Побои» и «Повреждение чужого имущества».

Напомним, пару недель назад мы писали, что в редакцию Myslo подписчица прислала видео конфликта, который произошел на ул. Октябрьской. Девушка рассказала, что двое мужчин напали на автомобиль, разбили лобовое стекло, избили пассажиров. Она утверждает, что нападавшие были приезжими с Кавказа.

— Им показалось, что белая машина их подрезала. Они выскочили из своего автомобиля с дикими криками мата, начали колотить по белой машине, разбили лобовое стекло. За рулем сидела женщина. Она вышла, попыталась их вразумить словами. Кавказцы хотели на нее накинуться. В этот момент вышел мужчина-пассажир, сказал, что все снимает на телефон. Они накинулись на него, начали избивать, повалили его на землю, били ногами. Потом поняли, что уже вызвали полицию, сели в машину и уехали.

Самое главное, что никто не остановился, не помог. Все машины вокруг разъехались. Хотя тоже можно понять… Они были просто неадекватные!

Правоохранители довольно быстро установили личности драчунов и возбудили в отношении граждан административные дела.

Кроме этого, выходцы из Армении были поставлены на воинский учёт, пишет телеграм-канал «Тула. Экстремизм».

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