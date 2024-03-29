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В Одоевском районе затопило мост
Фото администрации МО Одоевский район.

В Одоевском районе затопило мост

Нарушено транспортное сообщение с селом Болотское.

В Одоевском районе Тульской области в результате паводка оказался затоплен мост. Из-за этого нарушено транспортное сообщение с селом Болотское. Как сообщает районная администрация, в населенном пункте проживают восемь человек.

Объездной путь через Новоархангельское составляет 16 км.

В администрации отметили, что до затопления моста жители сделали запасы продуктов питания.

При необходимости будет использоваться временная лодочная переправа по графику. В настоящее время установлены запрещающие движение знаки, железобетонные блоки, ограничивающие движение. Ситуация находится под контролем.

Сюжет: Паводок в Тульской области - 2024
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