В Одоевском районе затопило мост

Фото администрации МО Одоевский район.

В Одоевском районе Тульской области в результате паводка оказался затоплен мост. Из-за этого нарушено транспортное сообщение с селом Болотское. Как сообщает районная администрация, в населенном пункте проживают восемь человек.

Объездной путь через Новоархангельское составляет 16 км.

В администрации отметили, что до затопления моста жители сделали запасы продуктов питания.

При необходимости будет использоваться временная лодочная переправа по графику. В настоящее время установлены запрещающие движение знаки, железобетонные блоки, ограничивающие движение. Ситуация находится под контролем.