Силовики поймали 16 нелегалов в гостинице Богородицка

Силовики нагрянули с проверкой в гостиницу Богородицка. Как сообщает Telegram-канал «Тула.Экстремизм», в ходе рейда выявили 16 нелегальных мигрантов — уроженцев Таджикистана.
На нарушителей составили административные протоколы. Их ждет выдворение.
На нарушителей составили административные протоколы.
Силовики нагрянули с проверкой в гостиницу Богородицка. Как сообщает Telegram-канал «Тула.Экстремизм», в ходе рейда выявили 16 нелегальных мигрантов — уроженцев Таджикистана.
На нарушителей составили административные протоколы. Их ждет выдворение.
Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте
Перейти во ВКонтакте