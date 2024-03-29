Силовики поймали 16 нелегалов в гостинице Богородицка

Фото из Telegram-канала "Тула.Экстремизм".

Силовики нагрянули с проверкой в гостиницу Богородицка. Как сообщает Telegram-канал «Тула.Экстремизм», в ходе рейда выявили 16 нелегальных мигрантов — уроженцев Таджикистана.

На нарушителей составили административные протоколы. Их ждет выдворение.