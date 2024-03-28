Смыть грязь и пыль: на улицах Тулы началась весенняя уборка

В этом году к уборке улиц после зимы приступили намного раньше обычного – с 19 марта.

Уличная пыль содержит множество вредных веществ и может запросто спровоцировать аллергию, бронхит, астму, ринит или конъюнктивит. Чтобы минимизировать последствия зимней обработки улиц, с середины марта коммунальные службы Тулы начали уборку. В центре внимания пыль и смет, скопившиеся на дорогах после зимы. Их убирают как механизированным способом, так и вручную. Кроме этого задействована моечная техника малой механизации.

Вручную убирают Тулу 27 бригад (385 человек): 15 из них работают днем, 12 — ночью. Они сгребают пыль и собирают мусор на газонах и в скверах города. В механизированной же уборке задействовано 127 единиц техники «Спецавтохозяйства» и МКУ «Сервисный центр».

Первый заместитель главы городской администрации Дмитрий Ярцев:

Дмитрий Ярцев — В этом году теплая весна, и уборку смета мы начали раньше, чем в предыдущие годы. На данный момент 80% коммунальной техники уже переоборудованы для работы в весенне-летний период. C КДМ сняты устройства для разбрасывания противогололедных материалов и уже уставлены емкости с водой. Также переоборудованы средства малой механизации для полива тротуаров. На данный момент за 10 дней работы вывезено около 400 кубометров смета, эта работа будет продолжена.

Также по поручению Ильи Беспалова с 1 апреля в областной столице стартует месячник чистоты. В его рамках пройдут общегородские субботники.

Первый субботник состоится 6 апреля, принять в нем участие приглашают всех желающих туляков. Следующий субботник запланирован на 13 апреля.

Уборка города после зимы должна завершиться до конца апреля. Напомним особенности уборки территории в весенне-летний период, которые прописаны в Правилах благоустройства Тулы:

Технологический порядок и периодичность уборки дорог