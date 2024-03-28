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Смыть грязь и пыль: на улицах Тулы началась весенняя уборка

Смыть грязь и пыль: на улицах Тулы началась весенняя уборка

В этом году к уборке улиц после зимы приступили намного раньше обычного – с 19 марта.

Уличная пыль содержит множество вредных веществ и может запросто спровоцировать аллергию, бронхит, астму, ринит или конъюнктивит. Чтобы минимизировать последствия зимней обработки улиц, с середины марта коммунальные службы Тулы начали уборку. В центре внимания пыль и смет, скопившиеся на дорогах после зимы. Их убирают как механизированным способом, так и вручную. Кроме этого задействована моечная техника малой механизации. 

Вручную убирают Тулу 27 бригад (385 человек): 15 из них работают днем, 12 — ночью. Они сгребают пыль и собирают мусор на газонах и в скверах города. В механизированной же уборке задействовано 127 единиц техники «Спецавтохозяйства» и МКУ «Сервисный центр».

Первый заместитель главы городской администрации Дмитрий Ярцев:

Дмитрий Ярцев

Дмитрий Ярцев

— В этом году теплая весна, и уборку смета мы начали раньше, чем в предыдущие годы. На данный момент 80% коммунальной техники уже переоборудованы для работы в весенне-летний период. C КДМ сняты устройства для разбрасывания противогололедных материалов и уже уставлены емкости с водой. Также переоборудованы средства малой механизации для полива тротуаров. На данный момент за 10 дней работы вывезено около 400 кубометров смета, эта работа будет продолжена.

Также по поручению Ильи Беспалова с 1 апреля в областной столице стартует месячник чистоты. В его рамках пройдут общегородские субботники.

Первый субботник состоится 6 апреля, принять в нем участие приглашают всех желающих туляков. Следующий субботник запланирован на 13 апреля. 

Уборка города после зимы должна завершиться до конца апреля. Напомним особенности уборки территории в весенне-летний период, которые прописаны в Правилах благоустройства Тулы:

Технологический порядок и периодичность уборки дорог

Характеристика объектов

Уборка загрязнений с проездов, имеющих ливневую канализацию

Уборка загрязнений с проездов, не имеющих ливневую канализацию

проезжая часть

лоток

проезжая часть

лоток

Основные магистральные проезды

Мойка 1 раз в 3 суток

Подметание 1 раз в сутки

Подметание 1 раз в сутки

Подметание 1 раз в сутки

Улицы местного значения

Мойка 1 раз в 3 суток

Подметание 1 раз в сутки

Подметание 1 раз в сутки

Подметание 1 раз в сутки

Улицы местного значения с прилегающими неблагоустроенными территориями

Мойка 1 раз в 2 суток

Подметание 1 раз в 2 суток

Подметание 1 раз в сутки

Подметание 1 раз в сутки

Центральные и привокзальные площади и улицы

Мойка 1 раз в сутки

Подметание 1 раз в сутки

Мойка 1 раз в сутки

Подметание 3 раза в сутки

Подметание, мойка дорожных покрытий, тротуаров, осевых и резервных полос, прилотковых частей дороги, магистралей, улиц, проездов и т. д. осуществляется с целью удаления пыли с предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное время (с 8 до 21 часа), а на магистралях и улицах с интенсивным движением транспорта — в ночное время (с 23 до 8 часов). Уборка лотков и бордюров от песка, пыли, мусора после мойки должна быть завершена к 7 часам утра.

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