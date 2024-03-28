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В Новомосковске рабочего завалило землёй: мужчина погиб
фото: соцсети

В Новомосковске рабочего завалило землёй: мужчина погиб

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Сегодня, 28 марта, в Новомосковске на улице Комсомольской при проведении ремонтных работ рабочего засыпало землей. От полученных травм 62-летний мужчина скончался.

— При ведении аварийно-строительных работ произошел обвал грунта, в результате которого одного из работников, находящегося в этот момент в траншее, завалило грунтом. В настоящее время следователями СКР проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления, — сообщили Myslo в пресс-службе ведомства.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
 

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