За неделю 3639 туляков заразились гриппом и ОРВИ

На прошедшей неделе по области зарегистрировано 3639 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже эпидемического порога на 55% и ниже уровня предыдущей недели на 6,5%. Рост заболеваемости отмечается только среди детей в возрасте 3-6 лет на 2,5%. Заболеваемость ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп населения.

В Туле заболеваемость ОРВИ за неделю составила 1812 случаев ОРВИ и гриппа (ниже эпидпорога на 54% и ниже уровня предыдущей недели на 9%). Заболеваемость ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп населения.

В области за минувшую неделю зарегистрировано 15 случаев заболевания гриппом, в том числе у 3 детей и 7 лиц старше 65 лет, госпитализированы 10 человек. Все заболевшие не привиты против гриппа.