  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Прокуратура нашла ряд нарушений в одном из тульских колледжей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Прокуратура нашла ряд нарушений в одном из тульских колледжей

Прокуратура нашла ряд нарушений в одном из тульских колледжей

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Центрального района провела проверку соблюдения ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж им. Рогова» противопожарных и санитарно-эпидемиологических требований.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений:

  • не все двери на путях эвакуации открывались по направлению выхода из здания;
  • допускалось оставление электрических приборов без присмотра;
  • в спортивном зале отсутствовали защитные конструкции на пожарных извещателях;
  • уборка учебных классов и туалетов проводилась некачественно; 
  • стекла оконных рам медицинского кабинета имели трещины;
  • туалеты не были оборудованы сиденьями для унитазов и держателями для бумаги;
  • не во всех учебных классах были установлены термометры;
  • в учебной аудитории и лестничных маршах имелись дефекты стен лакокрасочного покрытия;
  • следы протечек на потолках лестничной клетки.

В результате проверки руководителю колледжа внесено представление, выявленные нарушения устранены. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:38 0
Другие статьи по темам
Прочее
Тулапрокурорская проверкаколледжнарушения

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка выиграла первенство ЦФО по самбо
Тулячка выиграла первенство ЦФО по самбо
За неделю 3639 туляков заразились гриппом и ОРВИ
За неделю 3639 туляков заразились гриппом и ОРВИ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.