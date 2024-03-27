Прокуратура нашла ряд нарушений в одном из тульских колледжей

Прокуратура Центрального района провела проверку соблюдения ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж им. Рогова» противопожарных и санитарно-эпидемиологических требований.
В ходе проверки выявлен ряд нарушений:
- не все двери на путях эвакуации открывались по направлению выхода из здания;
- допускалось оставление электрических приборов без присмотра;
- в спортивном зале отсутствовали защитные конструкции на пожарных извещателях;
- уборка учебных классов и туалетов проводилась некачественно;
- стекла оконных рам медицинского кабинета имели трещины;
- туалеты не были оборудованы сиденьями для унитазов и держателями для бумаги;
- не во всех учебных классах были установлены термометры;
- в учебной аудитории и лестничных маршах имелись дефекты стен лакокрасочного покрытия;
- следы протечек на потолках лестничной клетки.
В результате проверки руководителю колледжа внесено представление, выявленные нарушения устранены.