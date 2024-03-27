Ольга Слюсарева представила депутатам отчет о проделанной работе за 2023 год

Депутаты рассмотрели 20 вопросов, среди них – отчеты о работе за 2023 год главы муниципального образования город Тула Ольги Слюсаревой, главы администрации Ильи Беспалова, заместителей председателя Тульской городской Думы, постоянных комиссий.

Отчет мэра содержит итоги деятельности по основным направлениям работы Тульской городской Думы. В их числе – совершенствование нормативно-правовой базы, бюджетная политика, реализация приоритетных программ по благоустройству, поддержка инициатив граждан.

– Несмотря на все испытания и вызовы, с которыми мы столкнулись в условиях санкционного давления, в 2023 году нами достигнуты серьезные положительные результаты, приняты важные решения, – сказала Ольга Слюсарева. – Тула гармонично развивается и ни одно из направлений не остается вне зоны внимания городских властей. Прежде всего это развитие социальной сферы, модернизация коммунальной и дорожной инфраструктуры, создание комфортной благоприятной среды для проживания. Особый акцент – на поддержке значимых инициатив туляков, ключевых проектах по благоустройству и ремонту. Показательно то, что на протяжении последних лет Тула неизменно входит в тройку лидеров среди городов-столиц субъектов ЦФО. Широкий спектр вопросов был связан с проведением специальной военной операции. В течение всего года депутаты оказывали дополнительную помощь военнослужащим, их семьям, собирали гуманитарные грузы для отправки в зону СВО. Искреннее желание поддержать наших бойцов на передовой сплотило всю Тулу. Благодарю каждого, кто не остался в стороне от общего дела, кто помогал и продолжает помогать военным. Это наше общее дело, наша сплоченность, наше единение.

В декабре 2023 года депутаты пролонгировали решение о предоставлении льгот на оплату за наем в неприватизированном жилье лицам, проходящим или проходившим военную службу по контракту или мобилизованным, а также членам их семей. Речь идет об установлении в 2024 году льготы в размере 50 % при оплате за пользование муниципальным жилым помещением. Единогласно был поддержан вопрос, предусматривающий бесплатное размещение транспортных средств на платных городских парковках для участников специальной военной операции. Воспользоваться льготой могут ветераны и инвалиды боевых действий, контрактники, в том числе росгвардейцы, или призванные на военную службу в рамках мобилизации.

Еще одно решение касалось общественных организаций, активно поддерживающих наших военнослужащих. Исходя из изменений в Положение о порядке предоставления имущества, находящегося в собственности муниципального образования в безвозмездное пользование, они смогут пользоваться муниципальным имуществом в течение года без уплаты коммунальных и прочих эксплуатационных расходов.

Не остаются без внимания и семьи бойцов. Так, по инициативе депутатского корпуса неоднократно организовывались торжественные вечера для жен и матерей военнослужащих. Депутаты вместе с волонтерами на постоянной основе навещают семьи.

– Депутаты продолжат оказывать помощь нашим воинам, их семьям и жителям Донбасса и в дальнейшем, – заверила глава города.

В целом, как подчеркнула Ольга Слюсарева, несмотря на усилившееся в прошлом году санкционное давление, в 2023 году достигнуты серьезные положительные результаты по развитию муниципалитета. Благодаря эффективной совместной деятельности депутатского корпуса и администрации город Тулы удалось решить сложнейшие вопросы, исполнить обязательства перед туляками.

За отчетный период состоялось 12 заседаний Думы, принято около 300 решений. Одна из главных функций представительного органа местного самоуправления – нормотворческая деятельность. В связи с постоянным изменением законодательства корректировки вносились в Устав муниципального образования город Тула.

Ключевым итогом прошлого года стало принятие бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. В основе главного финансового документа – 26 муниципальных программ, которые аккумулируют порядка 90 % всех расходов. Как подчеркнула глава города, сохраняется тенденция к социальной ориентированности бюджета: более половины расходов (53,3 %) приходится на финансирование социальной сферы.

Как отмечено в докладе, в минувшем году продолжилась реализация программ, направленных на повышение комфортности проживания, создание благоприятной городской среды. По ФСГС благоустроены 42 дворовые территории и 9 общественных пространств. На 44 объектах работы выполнены по «Народному бюджету». Еще 306 объектов приняты по муниципальному проекту «Наш город». В этом году в адресный перечень включены 286 объектов.

– По-прежнему в практике сопровождение работ на всех этапах. Кураторы из числа областных и городских депутатов проводят объезды совместно с жителями, представителями главных управлений по территориальным округам, подрядных организаций. Это позволяет оперативно решать возникающие вопросы, – подчеркнула градоначальник.

В 2023 году Тульская городская Дума и администрация города Тулы продолжили работу по формированию Генерального плана и Правил землепользования и застройки. По всем проектам соблюдалась процедура публичных слушаний и общественных обсуждений. По вопросам, вызвавшим особый интерес жителей, проводились собрания участников публичных слушаний в населенных пунктах, которые затрагивали данные проекты. Так, летом 2023 года были организованы выезды в 17 населенных пунктов.

Отдельный блок в отчете занимает тема взаимодействия с населением. Учитывая, что деятельность депутатов в первую очередь ориентирована на защиту прав и интересов граждан, неизменно большая роль отводилась работе с обращениями жителей. В отчетном периоде связь со своими избирателями депутаты осуществляли путем проведения встреч в округах, во время депутатских приемов. Достаточно востребованным был формат общения через социальные сети. Все обращения были рассмотрены, большую часть удалось оперативно решить и оказать практическую помощь.

– В непосредственном контакте с населением решаются не только конкретные вопросы граждан, но и выявляются общественно-значимые проблемы. Обратная связь позволяет своевременно реагировать на запросы жителей, – считает Ольга Слюсарева.

Налажен эффективный контакт между депутатским корпусом и активистами территориального общественного самоуправления, а также сельскими старостами. На территории Тулы определены границы 113 ТОСов, из них 23 имеют статус юридического лица. В населенных пунктах Большой Тулы избраны 133 старосты.

С целью вовлечения жителей в решение вопросов местного значения в апреле 2023 года был утвержден новый состав общественного совета муниципального образования город Тула. В него вошли 24 человека: по 8 представителей от Общественной палаты Тульской области, городской Думы и администрации Тулы.

Активную позицию занимает и тульская молодежь. Юноши и девушки регулярно участвуют в благотворительных акциях и гуманитарных миссиях. Не остаются в стороне и депутаты школьной городской думы.

В Туле накоплен положительный опыт поддержки общественного движения. В 2023 году общественным объединениям и государственным организациям были переданы 98 нежилых муниципальных помещений. По-прежнему практикуются комиссионные выезды Тульской городской Думы по адресам нахождения организаций с целью проверок эффективности использования муниципального имущества. В отчетном периоде депутаты посетили несколько спортивных объединений. Нарушения не были выявлены.

В прошлом году депутатский корпус принимал активное участие в культурно-массовых, патриотических и спортивных мероприятиях: автопробегах, акциях в поддержку военнослужащих и др. В своих округах депутаты организовывали праздники двора, чествовали отличившихся туляков. Накануне Дня Победы и 82-й годовщины героической обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны депутаты навещали ветеранов на дому.

Перед Новым годом традиционно проходила масштабная акция «#МАРАФОНДОБРА». Подарки получили юные тулякам из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, семьи участников СВО, посетители социально-реабилитационных центров и пациенты детских больниц.

В заключение Ольга Слюсарева выразила слова благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину, региональному правительству, Тульской областной Думе, Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области, прокуратуре г. Тулы, контрольно-счетной палате муниципального образования город Тула, городской администрации. Также Ольга Анатольевна поблагодарила коллег-депутатов за слаженную работу, ответственность, поддержку и инициативу.

– Что касается планов, мы продолжим заданный вектор. Впереди много задач, с которыми наша команда успешно справится. Главное – чтобы каждый из почти полумиллиона жителей муниципалитета мог сказать, что жизнь в Туле меняется к лучшему, – отметила по окончании заседания Тульской городской Думы Ольга Слюсарева.