  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Воздушные массы из Африки принесут аномальное тепло в Центральную Россию - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Воздушные массы из Африки принесут аномальное тепло в Центральную Россию
Фото Алексея Пирязева.

Воздушные массы из Африки принесут аномальное тепло в Центральную Россию

На выходных в регионах установится апрельская погода.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что весна уже бурно прогрессирует. В выходные в Центральной России температура воздуха приблизится к 15 градусам.

— Начиная с пятницы положительными будут и ночные температуры. Такой температурный фон характерен для середины апреля, — рассказал синоптик в интервью РИА «Новости».

К концу недели температура будет на пять-шесть градусов выше нормы. По словам Вильфанда, такое потепление принесут воздушные массы из Малой Азии и северной Африки. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 13:05 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
аномальное тепло

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Фанат пьяной езды из Новомосковска лишился Mazda CX‑7
Фанат пьяной езды из Новомосковска лишился Mazda CX‑7
Тульская конькобежка завоевала серебро на Всероссийской зимней Универсиаде
Тульская конькобежка завоевала серебро на Всероссийской зимней Универсиаде
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.