Воздушные массы из Африки принесут аномальное тепло в Центральную Россию

Фото Алексея Пирязева.

На выходных в регионах установится апрельская погода.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что весна уже бурно прогрессирует. В выходные в Центральной России температура воздуха приблизится к 15 градусам.

— Начиная с пятницы положительными будут и ночные температуры. Такой температурный фон характерен для середины апреля, — рассказал синоптик в интервью РИА «Новости».

К концу недели температура будет на пять-шесть градусов выше нормы. По словам Вильфанда, такое потепление принесут воздушные массы из Малой Азии и северной Африки.