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Тульская конькобежка завоевала серебро на Всероссийской зимней Универсиаде
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Тульская конькобежка завоевала серебро на Всероссийской зимней Универсиаде

Поздравляем нашу спортсменку!

С 25 по 28 марта в Челябинске проходят соревнования по конькобежному спорту в рамках VIII Всероссийской зимней Универсиады-2024. За медали борются юниоры и юниорки 17-25 лет.

Программа Универсиады включает в себя шесть видов спорта: биатлон, кёрлинг, лыжные гонки, конькобежный спорт, шорт-трек и спортивное ориентирование.

Представительница группы высшего спортивного мастерства Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва, студентка ТГПУ им. Л. Н. Толстого Анастасия Шацких стала второй на дистанции 500 м.

Как сообщает минспорта Тульской области, тренируется спортсменка под руководством Елены Прусовой.

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