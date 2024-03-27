Фанат пьяной езды из Новомосковска лишился Mazda CX‑7

В Новомосковске 37-летний местный житель признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Судом установлено, что 23 февраля пьяный обвиняемый, лишенный водительских прав за езду в нетрезвом виде, сел за руль Mazda CX?7, принадлежавший его супруге. В таком состоянии он попался сотрудникам ДПС, которые остановили транспортное средство и задержали водителя.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 260 часов обязательных работ. Кроме этого, автомобиль Mazda CX?7 конфискован в доход государства.

