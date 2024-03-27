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Прабабушки будут получать доплату к пенсии за находящихся на их иждивении правнуков
Фото Алексея Пирязева.

Прабабушки будут получать доплату к пенсии за находящихся на их иждивении правнуков

В Соцфонде рассказали, что доплата в Тульской области составит 2711 рублей.

В этом году для прабабушек и прадедушек, если на их иждивении находятся правнуки, не имеющие трудоспособных родителей, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или инвалидности увеличена на треть.

Повышение коснется пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки моложе или 18 лет, обучающиеся очно, но не дольше, чем до 23 лет, а также старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства.

В 2024 году размер фиксированной выплаты к пенсии составляет 8134,9 руб., к этой сумме прабабушки и прадедушки получат дополнительно 2711 рублей.

Увеличение фиксированной выплаты устанавливается фондом на каждого нетрудоспособного члена семьи или инвалида с детства, но не более чем на трех человек.

Для перерасчета фиксированной выплаты необходимо обратиться с заявлением в любую клиентскую службу Социального фонда России, МФЦ или через портал госуслуг.
 

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сегодня, в 11:44 −4
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