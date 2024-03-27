Алексей Дюмин поздравил военнослужащих и сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Глава региона поблагодарил причастных за профессионализм, доблесть и безупречную службу.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

— Товарищи военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Личный состав Росгвардии, продолжая славные традиции войск правопорядка в нашей стране, вносит весомый вклад

в борьбу с экстремизмом, терроризмом и организованной преступностью.

Вы решаете важнейшие задачи обеспечения безопасности стратегически важных объектов, поддерживаете правопорядок

во время массовых мероприятий, осуществляете контроль

за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия

и частной охранной деятельности.

В условиях специальной военной операции плечом к плечу

с другими силовыми структурами героически отстаиваете интересы Родины, проявляете стойкость, отвагу и мужество.

Уверен, что вы будете и впредь с честью решать все поставленные задачи на благо России и ее граждан.

Благодарю вас за высокий профессионализм, доблесть

и безупречную службу. Желаю здоровья, благополучия и успехов!