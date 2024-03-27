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Алексей Дюмин поздравил военнослужащих и сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил военнослужащих и сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Глава региона поблагодарил причастных за профессионализм, доблесть и безупречную службу.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

— Товарищи военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Личный состав Росгвардии, продолжая славные традиции войск правопорядка в нашей стране, вносит весомый вклад
в борьбу с экстремизмом, терроризмом и организованной преступностью.

Вы решаете важнейшие задачи обеспечения безопасности стратегически важных объектов, поддерживаете правопорядок
во время массовых мероприятий, осуществляете контроль
за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия
и частной охранной деятельности.

В условиях специальной военной операции плечом к плечу
с другими силовыми структурами героически отстаиваете интересы Родины, проявляете стойкость, отвагу и мужество.

Уверен, что вы будете и впредь с честью решать все поставленные задачи на благо России и ее граждан. 

Благодарю вас за высокий профессионализм, доблесть
и безупречную службу. Желаю здоровья, благополучия и успехов!

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