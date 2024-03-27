В Тульской области пассажир убил водителя грузовика

В Тульской области 43-летний житель Ефремова обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что 23 сентября обвиняемый ехал по автодороге Чернь — Медведки в автомобиле MAN, которым управлял его приятель. Мужчины поссорились и обвиняемый несколько раз ударил приятеля ножом: в шею и голову.

43-летний потерпевший остановил машину и попытался сбежать, но убийца догнал его и нанес еще не менее 10 ударов. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

По нашей информации, обвиняемый в первоначальных показаниях заявил, что потерпевший обозвал его ярым представителем запрещенной в 2023 году в России организации. Однако потом от этих слов он отказался, предпочитая говорить о «внезапно возникшем конфликте».

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд.



