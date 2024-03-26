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В Туле пройдет городской фестиваль анимации

В Туле пройдет городской фестиваль анимации

Гостей мероприятия ждет насыщенная развлекательная программа.

7 и 8 апреля в областной столице пройдет II Тульский городской фестиваль анимации «МУЛЬТУЛА», объединяющий детские студии анимации. Программа рассчитана на детей и взрослых.

На фестивале можно будет познакомиться с творчеством юных мультипликаторов, поучаствовать в мастер-классах, узнать много нового об открытии студий анимации на базе культурных учреждений по всей стране.

7 апреля с 12.00 до 18.00 — детский день. Для юных туляков покажут мультфильмы детских студий анимации. Ребят ждут мастер-классы по созданию оптической игрушки и анимация её на профессиональном мультстанке; по росписи значков; набойке по ткани и др.

8 апреля с 11.00 до 18.00 состоится взрослое отделение, которое будет включать лекции и вебинары для специалистов учреждений культуры, мастер-классы. Завершит день объявление результатов Всероссийского конкурса детской анимации «Мой любимый край» и просмотр мультфильмов-победителей.

Мероприятия пройдут в Тульской областной научной библиотеке (ул. Тургеневская, 48). Вход свободный. 0+.

Подробнее о фестивале можно узнать в группе https://vk.com/multula.

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