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В Тульской области вынесли приговор участникам крупного преступного сообщества

В Тульской области вынесли приговор участникам крупного преступного сообщества

Донская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 14 жителей региона.

В зависимости от роли и степени участия мужчин в возрасте от 23 до 46 лет признали виновными в незаконном сбыте наркотических средств, разбое с применением насилия, покушении на уничтожение имущества путем поджога.

С мая 2021 года по апрель 2022 года, вступив в преступное сообщество, они действовали в строгом соответствии с заранее отведенными ролями. Одни участники занимались реализацией наркотиков через интернет-магазин «Мандарин», изготавливали тайники с закладками. Другие, так называемые «ревизоры», проверяли работу «закладчиков». Третьи, «спортики», наказывали последних в случае присвоения части наркотических средств. Подельников жестоко избивали, отбирали мобильные телефоны и даже поджигали дома. Некоторые из обвиняемых выполняли обязанности «рекламщиков»: расклеивали в общественных местах Тулы и других городов области листовки, наносили граффити, в которых под видом объявлений о приеме на высокооплачиваемую работу распространялись контактные данные и предложения вступить в преступное сообщество. Всего в группе находились 14 человек. 

Как отметили в пресс-службе облпрокуратуры, члены преступного сообщества совершили более 25 тяжких и особо тяжких деяний. Злоумышленников задержали сотрудники уголовного розыска и следственного управления УМВД России по Тульской области. Из незаконного оборота изъяли более 800 г наркотических средств. 

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 7 лет 6 месяцев до 20 лет с ограничением свободы сроком на год. Отбывать наказания они будут в исправительных колониях строгого и общего режимов.

Приговор в законную силу не вступил.

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