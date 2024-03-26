Тульские легкоатлеты заняли призовые места на «Шиповке юных»

Фото с сайта минспорта Тульской области.

В Саранске завершились Всероссийские соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». Среди юношей и девушек до 12 лет тульские спортсмены показали высокие результаты. Об этом сообщает минспорта региона.

Сборная команда девушек заняла первое место в командном зачете среди спортивных школ страны. В составе выступили Кристина Козлянинова, Арина Лукошкина, Ксения Алиева, Эмилия Садарян, Екатерина Сологуб.

При этом Кристина Козлянинова показала лучший результат в четырехборье. Спортсменка заняла первое место в прыжках в длину (4 м 61 см), в беге на 500 м (1.26,03) и второе место в беге на 60 м (8,72 с).

Ростислав Татаринов завоевал бронзовую медаль в беге на 60 м — 8,80 с.