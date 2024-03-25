Тульским школьникам выделили более 5 тысяч бесплатных путевок в летние лагеря

Заявления на оформление можно подавать начиная с 4 апреля.

Для тульских школьников выделили 3600 санаторных путевок: 960 — в лагеря области, 2700 — в учреждения Краснодарского края. 1976 путевок распределили по оздоровительным лагерям загородного типа, находящихся на территории региона. Об этом сообщили 25 марта в рамках оперативного совещания у губернатора Тульской области.

Прием заявок в лагеря санаторно-курортного типа Тульской области и Краснодарского края для жителей МО Тула стартует с 9.00 4 апреля. С 6 апреля заявки могут подать жители Алексина, Донского, Ефремова, Новомосковска, а также Киреевского, Узловского и Щекинского районов. С 7 апреля — остальные районы области.

Заявки в региональные оздоровительные лагеря загородного типа все муниципальные образования региона кроме Тулы могут подать с 20 апреля. Для жителей областной столицы регистрация откроется с 25 апреля.

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приобрели более 3 тыс. путевок.