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  4. С 4 апреля туляки могут подавать заявки на получение путевок в детские лагеря - Новости Тулы и области - MySlo.ru
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Тульским школьникам выделили более 5 тысяч бесплатных путевок в летние лагеря

Тульским школьникам выделили более 5 тысяч бесплатных путевок в летние лагеря

Заявления на оформление можно подавать начиная с 4 апреля.

Для тульских школьников выделили 3600 санаторных путевок: 960 — в лагеря области, 2700 — в учреждения Краснодарского края. 1976 путевок распределили по оздоровительным лагерям загородного типа, находящихся на территории региона. Об этом сообщили 25 марта в рамках оперативного совещания у губернатора Тульской области.

Прием заявок в лагеря санаторно-курортного типа Тульской области и Краснодарского края для жителей МО Тула стартует с 9.00 4 апреля. С 6 апреля заявки могут подать жители Алексина, Донского, Ефремова, Новомосковска, а также Киреевского, Узловского и Щекинского районов. С 7 апреля — остальные районы области.

Заявки в региональные оздоровительные лагеря загородного типа все муниципальные образования региона кроме Тулы могут подать с 20 апреля. Для жителей областной столицы регистрация откроется с 25 апреля. 

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приобрели более 3 тыс. путевок. 

Подать заявление на путевку в детский лагерь можно через Госуслуги и МФЦ. 

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сегодня, в 15:37 0
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