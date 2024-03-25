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Администрация Тулы рассказала, когда в троллейбусах появятся валидаторы
Фото Дмитрия Дзюбина.

Администрация Тулы рассказала, когда в троллейбусах появятся валидаторы

Пока такое оборудование есть только в трамваях.

Туляк Артем Романов задал городской администрации вопрос по поводу установки валидаторов в транспорте.

— Когда в троллейбусах появятся валидаторы? Вот вам свежий пример. На остановке Вознесенского стоят два подряд троллейбуса и более 5 минут сажают пассажиров через переднюю дверь. В результате никакой другой транспорт к остановке подъехать не может более 5-7 минут. Что за беспредел? Когда он прекратится? — написал мужчина в группе администрации Тулы «ВКонтакте».

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Фото Артема Романова.

В администрации пояснили, что уже начат процесс монтажа стационарного оборудования в троллейбусах.

— Ориентировочный срок выполнения работ — до 15 мая 2024 года, — говорится в ответе.

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Фотограф:
сегодня, в 15:58 +6
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