Теракт в Подмосковье: психолог из Тулы рассказала как справиться с тревогой и успокоиться

О том, как справиться с тревогой и успокоиться Юлия Курачинова рассказала в своем телеграм-канале:

«Новость такого масштаба, которую услышала вся страна, можно отнести к кризисным. Что здесь важно, как можно помочь себе и близким:

1. Осознать и рационализировать чувства.



Я испытываю страх (тремор, панику, дискомфорт в области живота, лимфа узлов, сердца и тд) потому, что столкнулся с новой для себя ситуацией. То, что я испытываю абсолютно нормально и естественно для человека.

2. Помните. Мы не в первый раз сталкиваемся с кризисами за последние несколько лет.

Со временем приступ паники сменится адаптацией и привычным течением жизни. 99,9% что и в этой ситуации исход будет тот же.

Не так пугает сама ситуация, сколько неопределённость грядущего. Как только мы адаптируемся в новых реалиях все становится гораздо более переносимым. Поэтому дышим глубоко и спокойно.

3. Дозировать и проверять информацию.

Очень важно! Вес имеет только первоисточник, все остальное это субъективное мнение и чужая фрустрация. Легче от неё никому не будет. Сведите к миниму просмотр новостей. Соблюдайте информационную гигиену.

4. Расслабляемся. Берём под контроль только то, что в нашей зоне ответственности.

Важно — нам нужны ресурсы для преодоления стресса. Забота о себе и близких. Вспоминаем про продуктивность тревоги «что я могу сделать сейчас, как могу повлиять на ситуацию?»

5. Поделитесь своими чувствами, выговоритесь, выгрузитесь.

Обсуждайте не события, а чувства. Если с переживаниями встретились ваши близкие, выслушайте их внимательно.

Если вас тянет читать новости, искать подробности, задайте себе вопрос: «Зачем я это делаю?». Ответьте на него честно.

Помните, что стремление узнать больше подробностей о встревожившем событии — это абсолютно нормальная защитная реакция человеческой психики. Так люди возвращают себе иллюзию контроля над своей жизнью. У человека возникает впечатление, что если он получит больше информации о случившемся, то сможет это предотвратить.

6. Занимайтесь будничными каждодневными делами и старайтесь сосредоточиться на них.

Не забывайте заботиться о своем теле: принимайте душ, сделайте зарядку, займитесь уборкой.

7. Задайте себе вопросы:

«Что мне нужно прямо сейчас, чтобы почувствовать себя лучше?», «Как прямо сейчас я могу о себе позаботиться?», «Что я могу сделать для себя?»

Если чувство тревоги перманентно, не поддаётся контролю и вы чувствуете, что нужна помощь специалиста — обращаемся за помощью.»