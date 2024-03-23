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Туляки несут цветы к стихийным мемориалам в память о погибших в теракте в Подмосковье 

Туляки несут цветы к стихийным мемориалам в память о погибших в теракте в Подмосковье 

Также на всех электронных билбордах города появились слова соболезнования.

Туляки несут цветы, свечи и плакаты к стихийным мемориалам, чтобы почтить память погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Сейчас таких мемориалов два: один на «Трех Штыках» около постамента Москвы, а второй — у Успенского собора.

— Мы не могли не прийти, мы один народ и для нас всех это большая трагедия, — поделился с корреспондентом Myslo туляк Алексей. Он пришел к мемориалу с женой и детьми. 

Напомним, в результате теракта погибли 115 человек. Подозреваемые в убийстве мирных граждан задержаны, с ними работают следователи СКР.

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сегодня, в 14:14 +2
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