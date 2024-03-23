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Коммунальщики с опережением графика убрали сугроб у ЖК «Современник»

Коммунальщики с опережением графика убрали сугроб у ЖК «Современник»

Обещали справиться к середине апреля, но навели порядок после нашей публикации.

Накануне мы писали про тулячку, которая обратилась на портал «Открытый регион» с просьбой убрать огромный сугроб напротив ЖК «Современник» на ул. Оборонной. 

— Место пешеходного перехода завалено снегом, его никто не чистит всю зиму. Знак есть, стертые линии есть, а ходить приходится по проезжей части, — написала девушка.

Ответ от администрации ее удивил. Жалобу она отправила еще 1 марта, спустя около двух недель ей ответили, что сугроб уберут, но к середине апреля. 

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После нашей публикации дело сдвинулось с мертвой точки: по информации главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу территория в районе ЖК «Современник» расчищена от снега.

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