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Тульский Роспотребнадзор после проверки закрыл кафе «Плов центр»
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Тульский Роспотребнадзор после проверки закрыл кафе «Плов центр»

Из оборота изъято 60 кг кулинарной продукции без информации о дате, часе изготовления и сроке годности.

Тульский Роспотребнадзор провел проверку в кафе «Плов центр», расположенном в поселке Иншинском. Специалисты нашли ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Так, не осуществлялся производственный контроль за качеством и безопасностью реализуемой продукции. Для изготовления кулинарной продукции допускалось использование продовольственного сырья, в том числе мяса без товаросопроводительных документов.

Из оборота изъято 60 кг продовольственного сырья и кулинарной продукции без информации о дате, часе изготовления и сроке годности.

— В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, эксплуатация организации общественного питания приостановлена до устранения нарушений, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Материалы направлены в Ленинский районный суд.

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