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В Туле пенсионерка лишилась 4,9 млн рублей

В Туле пенсионерка лишилась 4,9 млн рублей

Перевела на «безопасный счёт».

В Туле 80-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, пенсионерке позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и представителями правоохранительных органов. Они убедили женщину перечислить её сбережения на «безопасный счёт». Только осуществив перевод на 4,9 млн рублей, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

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