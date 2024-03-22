В Туле пенсионерка лишилась 4,9 млн рублей

В Туле 80-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, пенсионерке позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и представителями правоохранительных органов. Они убедили женщину перечислить её сбережения на «безопасный счёт». Только осуществив перевод на 4,9 млн рублей, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».