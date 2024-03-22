Выставка Ильи Глазунова «Поле Куликово» открылась в Крапивне

21 марта в Музее русского и современного искусства в селе Крапивна открылась выставка художника Ильи Глазунова «Поле Куликово».



Гостей вернисажа приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина:



«Благодаря инициативе губернатора Алексея Дюмина мы привели село Крапивна в порядок. Была проделана большая работа по реставрации исторических зданий, обустройству туристической инфраструктуры и благоустройству территории бывшего уездного города. Сейчас здесь работают четыре музея, обновлены ДК и библиотека, отреставрирован Никольский храмовый комплекс преобразовался парк, открылся ТИЦ, а совсем недавно при музее открылась и стилизованная гостиница. Село превратилось в настоящий культурно-туристический кластер. Сегодня наша главная задача — наполнять это место событиями. Поэтому мы проводим здесь культурно-просветительские мероприятия, выставочные проекты и фестивали, что помогает привлекать сюда большое количество посетителей», — сказала Татьяна Рыбкина.

На выставке представлено 22 картины из цикла «Поле Куликово», среди них известные полотна «Штурм града», «Хан Мамай», «Возвращение», «Поле Куликово», «Верный конь» и др. Художник работал над серией несколько лет, изучая летописи, жития Сергия Радонежского и Дмитрия Донского, древнерусскую повесть «Задонщина», народные предания и легенды. В 1980 году этот живописный цикл был подарен Тульскому музею изобразительных искусств. Картины объехали всю Россию: от Дальнего Востока до Краснодарского края.