В Тульской области ищут родственников красноармейцев, умерших в годы ВОВ

13 наших земляков скончались в госпиталях Марийской АСССР в 1941-1945 гг.

Представители поискового отряда Республики Марий Эл «Демос» ищут родственников красноармейцев, которые умерли в госпиталях МАССР в годы Великой Отечественной войны. Среди них есть уроженцы Тульской области:

Акимов Федор Тимофеевич, 1911 г. р. Место рождения: Тульская область, Арсеньевский район, д. Круг. Призван 14.10.1941 Октябрьским РВК г. Москва. По данным ОБД «Мемориал», пропал без вести. Умер в госпитале 18.06.1942.

Бобков Михаил Михайлович, 1897 г. р. Место рождения: Тульская область Призван в ноябре 1941 г. Сталиногорским ГВК Московской обл. По данным ОБД «Мемориал», пропал без вести. Умер в госпитале 20.12.1941.

Богданов Тимофей Васильевич, 1900 г. р. Место рождения: Тульская область, Алексинский район, д. Давыдовка. Призван 19.10.1941 Ленинским РВК Москвы. По данным ОБД «Мемориал», пропал без вести. Умер в госпитале 21.12.1941.

Гришин Сергей Петрович, 1901 г. р. Место рождения: Тульская область, Веневский район, д. Камельцено. Призван Сокольническим РВК Московской обл., г. Москва. По данным ОБД «Мемориал», пропал без вести. Умер в госпитале 30.06.1942 г.

Молодчиков Василий Иванович, 1923 г. р. Место рождения: Тульская область, Веневский район, Хрусловский с/с. Призван в сентябре 1942 г. Веневским РВК Тульской обл. По данным ОБД «Мемориал», пропал без вести. Умер в госпитале 17.02.1943.

Одиноков Петр Дмитриевич, 1915 г. р. Место рождения: Тульская область, Ленинский район, д. Ивонино. Призван в 1941 г. Ленинским РВК Тульской обл. По данным ОБД «Мемориал», пропал без вести. Умер в госпитале 17.02.1942.

Сапронов Григорий Сергеевич, 1910 г. р. Место рождения: Тульская область, Октябрьский район, д. Старая Поляна. Призван 18.10.1941 Московским ГВК. По данным ОБД «Мемориал», пропал без вести. Умер в госпитале 08.02.1942.

Сидоров Алексей Семенович, 1896 г. р. Место рождения: Тульская область, Щекинский район, д. Малахово. Призван 19.05.1942 Пролетарским РВК Тульской обл., г. Тула. По данным ОБД «Мемориал», пропал без вести. Умер в госпитале 30.06.1942.

Сикачев Михаил Семенович, 1901 г. р. Место рождения: Тульская область, Белевский район, д. Кудрино. Призван 03.10.1942 Белевским РВК Тульской обл. По данным ОБД «Мемориал», пропал без вести. Умер в госпитале 08.04.1943.

Титков Сергей Яковлевич, 1906 г. р. Место рождения: Тульская область, г. Белев. По данным ОБД «Мемориал», осуждён. Умер в госпитале 09.01.1943.

Лосев Алексей Иванович, 1923 г. р. Место рождения: Тульская область. По данным ОБД «Мемориал», пропал без вести. Умер в госпитале 11.02.1942.

Минаичев Аркадий Николаевич, 1902 г. р. Место рождения: Тульская область. По данным ОБД «Мемориал», умер от ран. Умер в госпитале 20.01.1942.

Пичугин Яков Григорьевич, 1915 г. р. Место рождения: Тульская область. По данным ОБД «Мемориал», умер от болезни. Умер в госпитале 06.01.1945.

Если вам что-либо известно о родственниках этих людей, напишите Светлане Уколовой на e-mail: ukolova@marimedia.ru или почтовый адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 76, оф. 3.