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На руках у туляков находятся 3,8 млн банковских карт
Фото из архива Myslo.

На руках у туляков находятся 3,8 млн банковских карт

За год жители региона совершили почти 700 млн операций на 1,3 трлн рублей.

Такие цифры приводит региональное отделение Банка России. Уточняется, что на оплату товаров и услуг в прошлом году пришлось 567 млн транзакций на сумму 460 млрд рублей. Наличные туляки снимали в прошлом году 23 млн раз.

109 млн раз туляки переводили деньги на другие карты — сумма переводов составила 574 млрд рублей. 

Как отмечено в исследовании Банка России, люди стали охотнее оплачивать товары и услуги при помощи QR-кодов: за год число таких платежей выросло в 4,5 раза. А количество магазинов, кафе и других точек продаж, которые подключили оплату по QR-коду, увеличилось почти втрое.

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