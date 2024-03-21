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Туляков приглашают присоединиться к акции «10 тысяч шагов к жизни»
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают присоединиться к акции «10 тысяч шагов к жизни»

Она состоится под девизом «Здоровье для всех».

7 апреля в регионах России пройдет международная акция «10 тысяч шагов к жизни», приуроченная ко Всемирному Дню здоровья.

Цель акции — повышение ежедневной двигательной активности и пропаганда приверженности к ходьбе. Об этом сообщает минспорт Тульской области.

Регистрации участников проводится на сайте Лиги здоровья нации или на платформе «Добро.ру».

По оценке Всемирной организации здравоохранения, до 5 млн смертей ежегодно можно было бы избежать, если бы люди были физически более активны. ВОЗ считает оптимальным уделять аэробной физической активности не менее 150-300 минут в неделю. Это снижает риск смерти от всех причин на 30 процентов в зависимости от интенсивности.
Физическая активность — это доказанный способ профилактики депрессии, укрепления психического здоровья, мышечного тонуса, предотвращения старения.

Ходить желательно на воздухе с одной и той же скоростью и, по возможности, в одно и то же время. Лучший вариант — прогулка по более-менее пересеченной местности. Тогда пульс то ускоряется, то замедляется.

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