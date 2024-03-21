«Трамбовал людей как мог»: тулячка пожаловалась на водителя 16-го автобуса

Женщина рассказала, что водитель кричал на пассажиров и говорил, что 70% из них ему вообще не нужны в автобусе.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Елена П.

- Осветите пожалуйста проблему обслуживания пассажиров в 16-м автобусе! 20 марта ехала в 17.30 на данном маршруте. Водитель на каждой остановке кричал на пассажиров, чтобы они становились плотнее и давали зайти другим. Пассажиры салона неоднократно отвечали, что места нет, все и так очень плотно стоят.

На это водитель начинал кричать еще громче и оскорблять пассажиров.

Высказывался, что 70% пассажиров автобуса ему вообще здесь не нужны, так как они по проездным едут. Выйти на остановках было очень проблематично, пассажиров постоянно защемляло дверями из-за высокой плотности в салоне. Фото данного автобуса прилагаю.

Пассажиры винят во всем плохое расписание и небольшое количество автобусов. А вы что думаете? Пишите в комментариях!