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В Туле военный-контрактник стал наркодилером: суд огласил приговор

В Туле военный-контрактник стал наркодилером: суд огласил приговор

Мужчина отправится в колонию строгого режима.

В Туле военнослужащий Сергей Д. признан виновным в самовольном оставлении части и попытке сбыта наркотиков.

Судом установлено, что в апреле 2023 года обвиняемый, являющийся военнослужащим по контракту, не прибыл в часть после отпуска. Мужчина остался в Туле, кардинально изменив род деятельности.

Сергей Д. оставлял «закладки» с наркотиками по территории города и области, получив за свою «работу» 15 636 рублей. В августе мужчину задержали полицейские в тот момент, когда он фотографировал тайники с наркотиками. У мужчины изъяли почти 40 г наркотических средств.

По совокупности наказаний обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима. 


 

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