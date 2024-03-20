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ТулГУ и ТГПУ попали в рейтинг сильных вузов ЦФО

ТулГУ и ТГПУ попали в рейтинг сильных вузов ЦФО

Причем Тульский государственный университет поднялся на вторую строчку.

Рейтинговое агентство RAEX при поддержке Ассоциации составителей рейтингов в третий раз составило локальные рейтинги вузов по федеральным округам России. В итоговые таблицы вошли 299 вузов из 79 субъектов федерации.

Как сообщает агентство, главная задача локальных рейтингов — определение региональных лидеров и сильных специализированных вузов, которые из-за узкого профиля редко попадают в федеральные рейтинги институционального уровня.

В рейтинг вошли два тульских вуза. ТулГУ занял вторую строчку из 85, а ТГПУ имени Л. Н. Толстого — 25-ю.

— В 2024 году наиболее заметные изменения произошли в локальном рейтинге RAEX по Центральному федеральному округу. В топ-10 появилось сразу четыре новых участника — таких изменений больше нет ни в одном локальном рейтинге. Так, в первую десятку вошли Тверской государственный университет, Славяно-греко-латинская академия, Российская государственная академия интеллектуальной собственности, а также Российский государственный социальный университет, занявший в новом выпуске третье место. На вторую позицию поднялся Тульский государственный университет, а первое место в списке уже три года подряд удерживает Российская экономическая школа, — сообщается на сайте RAEX.

Полный рейтинг можно посмотреть по ссылке.

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