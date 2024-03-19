Погода в Туле 20 марта: облачно и до +6 °С

20 марта в Тульской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами гололедица. Ветер восточной четверти 3-8 м/с.
Температура по области ночью -7…-2 °C, днем — +1…+6 °C.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Прогноз составлен по данным тульского Гидрометцентра.
20 марта в Тульской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами гололедица. Ветер восточной четверти 3-8 м/с.
Температура по области ночью -7…-2 °C, днем — +1…+6 °C.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
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